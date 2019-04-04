Астана. 4 апреля. КазТАГ – Прямой авиамаршрут Астана–Токио просубсидируют до достижения показателя безубыточности, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Планируется субсидирование приоритетных авиамаршрутов на конкурсной основе, что практикуется многими иностранными государствами для открытия популярных направлений и развития туризма. На данные цели правительством было выделено на текущий год Т1,45 млрд. В этой связи, во II полугодии планируется запуск прямого авиасообщения в Токио с частотой два рейса в неделю. Субсидирование авиамаршрута планируется осуществлять до достижения показателя безубыточности», — сообщили в КГА в четверг.

В ведомстве напомнили, что 30 января на расширенном заседании кабмина первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2019 года принять меры по запуску прямых авиарейсов в США и Японию.

«Согласно проведенному анализу прямого пассажиропотока (142 пассажира в неделю за 2018 год), открытие прямого воздушного сообщения с Японией, учитывая протяженность маршрута, первоначально является экономически низкорентабельным. Мировая практика показывает, что при открытии столь протяженных маршрутов первые два-три года такие рейсы являются полностью убыточными, поскольку фактор загрузки воздушных судов может составлять всего 20-40%, а точка безубыточности возникает с 70-80% загрузки рейсов», — пояснили в комитете.

Напомним, 26 марта стало известно, что во II полугодии 2019 года авиакомпанией Air Astana планируется запуск прямого авиасообщения между Астаной и Токио с частотой два рейса в неделю на воздушном судне Boeing 767.