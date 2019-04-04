Главный санврач Кызылординской области подозревается в поборах и взяточничестве

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Астана. 4 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Главного санврача в Кызылординской области подозревают в поборах и получении взятки от бизнесмена, сообщил директор департамента по связям с общественностью агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

«Установлен факт взяточничества и.о. руководителем департамента по защите прав потребителей – главным государственным санитарным врачом области. Он подозревается в получении на системной основе взяток от 30 тыс. до 50 тыс. тенге от своих подчиненных руководителей районных подразделений за общее покровительство по службе», — сообщил Бердалин на брифинге в четверг.

Кроме того, он сообщил, что главный санврач подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от представителя частного детского сада за выдачу положительного заключения о соответствии санитарным требованиям.

«Подозреваемый вину признал полностью. Расследование продолжается», — добавил Бердалин.

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