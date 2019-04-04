Минэнерго Казахстана распространило пояснение в связи с предложение России построить АЭС

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Минэнерго Казахстана распространило пояснение в связи с предложение России построить атомную электростанцию (АЭС), передает корреспондент агентства.

«В связи с предложением руководства Российской Федерации по строительству атомной электростанции на территории нашей страны Министерство энергетики Республики Казахстан поясняет следующее. Согласно проведенной оценке в прогнозном балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с использованием различных видов топлива и источников энергии, такими как строительства парогазовых, гидро и атомных станций», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в минэнерго, для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС и выбора реакторной технологии разработан маркетинговый раздел технико-экономического обоснования (ТЭО), в котором проводится анализ имеющихся на рынке реакторных технологий поколения III+, а также обмен информацией с поставщиками реакторных технологий из 5 стран, в том числе с госкомпанией Росатом.

«Кроме того, потенциальными инвесторами рассматриваются варианты строительства маневренной газовой генерации в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны предложения по строительству новой парогазовой электростанции мощностью порядка 450 МВт на площадке Шымкентской ТЭЦ», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уверяют, что только после тщательного изучения возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов «будут определены наиболее оптимальные и приемлемые для Казахстана технологии для производства электрической энергии».

«Но в случае выбора АЭС для покрытия дефицита мощностей, в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан решение по строительству АЭС будет приниматься правительством РК после проведения общественных слушаний и согласования с местными исполнительными органами, на территории которых может быть запланировано строительство АЭС, а также с учетом потребностей в них для решения хозяйственных задач страны, наличия необходимых условий и отсутствия угрозы безопасности. Таким образом призываем воздержаться от скоропостижных выводов и мнений. На сегодня никаких оснований для беспокойства нет», — заверили в минэнерго.

Напомним, ранее вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что возможным местом для строительства АЭС в Казахстане может стать поселок Улкен в Алматинской области. Он заверил, что при строительстве АЭС будут учитываться мнения граждан.

Отметим, что в мае 2016 года министерство энергетики сообщало, что принятие решения по сооружению АЭС в Казахстане перенесли на один год. Как поясняли тогда в минэнерго, с учетом требований экологического законодательства разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству АЭС в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. При этом сообщалось, что разработка ТЭО может занять 2-3 года.