Астана. 4 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О специальных экономических и индустриальных зонах», сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан вновь принятый закон Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», определяющий правовые основы создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон на территории Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в четверг.

Также президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения», направленный на приведение действующего законодательства в соответствие с вновь принятым Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», а также совершенствование механизмов назначения адресной социальной помощи.

Напомним, 28 марта закон был одобрен в парламенте. Законом регламентируется порядок получения и пользования земельными участками, а также объектов инфраструктуры участниками специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных зон (ИЗ). Предусматривается полное или частичное финансирование из бюджета индустриальных зон республиканского значения и регионального значения. Также предлагаются изменения в части налогообложения, которые позволят управляющим компаниям при определении суммы земельного налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками для обслуживания СЭЗ и ИЗ уменьшать суммы исчисленного налога и платы на 100%.