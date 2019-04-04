Курс тенге с начала текущего года укрепился на 1,2%

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Курс тенге с начала текущего года по 2 апреля укрепился на 1,2%, сообщил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«На валютном рынке ситуация остается стабильной. Курс тенге с начала текущего года по 2 апреля укрепился на 1,2%. Обменный курс складывается в зависимости от ситуации с платежным балансом страны, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков инвалюты на рынок страны. Это позволяет минимизировать внешние шоки и поддерживать показатели конкурентоспособности нашей экономики», — сказал Досаев, выступая на заседании сената парламента РК в четверг.

Как он пояснил, за 2018 год произошло значительное улучшение текущего счета платежного баланса. Дефицит составил 0,1 млрд долларов по сравнению с 5,1 млрд долларов в 2017 году.

«Политика плавающего обменного курса тенге позволяет сохранять золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана на 1 марта составили 29,2 млрд долларов США, активы Нацфонда – 59 млрд долларов США. Общие международные резервы составили 88,2 млрд долларов», — добавил он.