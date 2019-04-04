Рост расходов на соцподдержку не окажет значительного воздействия на ускорение инфляционных процессов — Досаев

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Увеличение расходов на соцподдержку не окажет значительного воздействия на ускорение инфляционных процессов, сообщил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«Увеличение расходов в связи с выделением дополнительных средств на социальную поддержку не окажет значительного воздействия на ускорение инфляционных процессов. Согласно нашим прогнозам, инфляция по итогам текущего года сохранится в пределах целевого коридора», — сказал Досаев выступая на заседании сената парламента РК в четверг.

Глава Нацбанка отметил, что финрегулятор продолжит политику, направленную на достижение целевых ориентиров по инфляции и поддержание темпов роста экономики.

«Нацбанк Казахстана продолжит проведение политики инфляционного таргетирования. Основной целью Нацбанка на 2019 год является удержание инфляции в коридоре 4-6%. Годовая инфляция в марте 2019 года снизилась до 4,8% по сравнению с 5,3% на конец предыдущего года», — сообщил Досаев.

Базовая ставка, по словам Досаева, остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики.

«Нацбанк Казахстана будет устанавливать размер ставки в зависимости от размеров фактической и ожидаемой инфляции в стране, внешних факторов, определяющих состояние платежного баланса, а также с учетом необходимости поддержки экономического развития», — уточнил он.

Досаев напомнил, что 4 марта Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%.

«Мы намерены продолжать политику в отношении базовой ставки, направленную на баланс между достижением целевых ориентиров по инфляции и поддержанием темпов роста экономики», — проинформировал он.