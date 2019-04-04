Соколиную охоту на 276 особей дрофы-красотки хотят разрешить арабским шейхам в заповедных зонах РК

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Соколиную охоту на 276 особей дрофы-красотки планируется разрешить арабским шейхам в заповедных зонах Казахстана, сообщается в проекте постановления правительства.

«Разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2019 года», — говорится в представленном в четверг документе.

Так, шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (ОАЭ) хотят разрешить соколиную охоту на 43 особи дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и на 90 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

«Шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 43 особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области; шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 43 особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области», — сказано в проекте постановления.

Катарскому шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани намерены разрешить охоту на 27 особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и на 30 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

«Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки установить в размере 260 МРП. Министерству сельского хозяйства РК, административному органу СИТЕС в РК обеспечить ввоз в РК и вывоз из РК хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий», — говорится в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 18 апреля.