Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане: Мнение граждан будет учитываться

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Мнение граждан будет учитываться при строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщил заместитель министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

«Мнение казахстанцев однозначно будет учитываться. Что касается места, я уже сказал, что изучались различные площадки с точки зрения сейсмичности района, с точки зрения доступа к воде и так далее. Был определен так называемый шорт-лист – это площадка в Курчатове и площадка в пос. Улькен в Алматинской области», — сказал Мирзагалиев в кулуарах сената в четверг.

Он добавил, что вопрос обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор решения пока нет.

«Сказать, что решение будет принято в ближайшее время, я не могу. У нас пока баланс электроэнергии, сегодня профицита электроэнергии достаточно. Но говорить о том, что будет однозначно принято решение после строительства, такого я не могу сказать, потому что этого нет», — сказал замминистра.

Ранее он сообщал, что возможным местом для строительства АЭС в Казахстане рассматривают Алматинскую область.

В мае 2016 года министерство энергетики РК сообщало, что принятие решения по сооружению атомных электростанций в Казахстане перенесли на один год. Как поясняли в минэнерго, с учетом требований экологического законодательства разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству АЭС в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. При этом сообщалось, что разработка ТЭО может занять 2-3 года.

Отметим, что президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым предложил строительство АЭС в Казахстане по российским технологиям.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 3 апреля с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.