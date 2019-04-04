Астана. 4 апреля. КазТАГ — Ротация казахстанских миротворцев в Ливане состоится в мае 2019 года, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«Мобильно-тренировочная группа Вооруженных сил РК в рамках двустороннего военного сотрудничества проводит занятия с личным составом второй казахстанской миротворческой роты, убывающей в Ливан. (…) Необходимо отметить, что военнослужащие первой сводной роты Казахстанского миротворческого полка с октября 2018 года успешно выполняют миротворческую миссию в Республике Ливан. 120 военнослужащих награждены медалями ООН «За службу миру». Ротация казахстанских миротворцев состоится в мае 2019 года», — говорится в сообщении МО РК в четверг.

В ведомстве отметили, что программа занятий включает в себя обширный теоретический блок по основным видам миротворческих миссий, а также правовые аспекты военно-гражданских отношений и защиту мирного населения в зоне конфликта.

«В ходе занятий казахстанскими миротворцами будут изучены необходимые в миссиях ООН документы, правила и директивы применения силы, концепция операций, боевые приказы и др. Тщательно изучив теоретический блок, военнослужащие на практических занятиях отработают задачи по сопровождению гуманитарного груза, разрешению различного рода конфликтов, продемонстрируют умения в организации и охране оперативной базы, развертывании блокпостов и другие задачи в рамках миротворческой миссии ООН. Кульминацией тренинга для казахстанских миротворцев станет учение «Голубые каски», которое пройдет на одном из учебных полигонов», — рассказали в министерстве.

Напомним, впервые в истории Вооруженных сил РК миротворческий контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Совместно с индийскими партнерами проведена необходимая подготовительная работа в рамках слаживания миротворческой роты.

В конце октября 2018 года в Ливанскую Республику для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе индийского батальона «Индбат» направлены 120 военнослужащих сводной миротворческой роты казахстанского миротворческого полка.

Согласно мандату ООН, казахстанское миротворческое подразделение в Ливане будет выполнять функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня.

8 февраля стало известно, что Казахстан готовит вторую миротворческую роту в Ливан.

13 марта в пресс-службе минобороны РК рассказали, когда вернется из Ливана первая рота казахстанских миротворцев.

«120 казахстанских военнослужащих наградили медалями ООН «За службу миру». Торжественная церемония вручения наград состоялась на посту ООН в Ливане, в ней приняли участие более 600 человек, в том числе послы и военные атташе 30 стран, командиры подразделений сектора «Восток». (…) Срок миротворческой миссии ООН первой роты казахстанских миротворцев завершится в конце апреля 2019 года. Им на смену в Ливан отправится вторая рота, которая в данный момент проходит усиленную подготовку», — сообщали в МО РК.