Спецпредставитель ООН по Сирии заинтересован в участии в Астанинском процессе

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен заинтересован в участии в Астанинском процессе, сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«Нам изначально предлагали 25-26 апреля или 29-30 апреля, но сейчас российская сторона предварительно запрашивает на 25-26 апреля. Но мы ждем официального обращения, его пока не получили. В принципе, это зависит, конечно, от стран-гарантов, но я недавно был в Брюсселе на сирийской конференции, организованной ООН совместно с Евросоюзом, и новый спецпредставитель ООН по Сирии как раз высказывал заинтересованность в участии в Астанинском процессе. Его участие не исключено», — сказал Тлеуберди в кулуарах сената в четверг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что названа приблизительная дата международной встречи по Сирии в Астане. Тогда первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщал, что «сейчас страны-гаранты обращаются к нам с предложением провести встречу в конце апреля, в 20-х числах, но конкретно к нам дат не поступило». Он отмечал, что Аастанинский процесс продолжится под своим прежним названием после переименования Астаны в Нур-Султан.

Предыдущий раунд переговоров в «астанинском формате» по Сирии вызвал разновекторную оценку мировых экспертов. Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что эта встреча не принесла прогресса в политическом урегулировании в Сирии и не смогла добиться прогресса в направлении политического процесса в этом трагическом конфликте.

Россия же оценивает «астанинский формат» как весьма успешный и продуктивный. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии проходят в Астане с января 2017, последний 11 раунд переговоров завершился в Астане 29 ноября 2018 года.

По итогам переговоров было распространено заявление, в котором говориться, что страны-гаранты вновь подтвердили свою решимость продолжать сотрудничество в целях полной ликвидации ДАИШ (ИГИЛ), фронта «Джабхат Ан-Нусра» и всех лиц группировок, организаций, образований, связанных в «Аль-Каидой», или ДАИШ. Они призвали все группировки вооруженной оппозиции полностью и немедленно выйти из состава вышеупомянутых террористических групп.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.