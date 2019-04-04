Минюст РК заявил о недопустимости отказа в оказании госуслуг со ссылкой на некорректность ИИН

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Министерство юстиции Казахстана заявило о недопустимости отказа в оказании государственных услуг со ссылкой на некорректность индивидуального идентификационного номера (ИИН), передает корреспондент агентства.

«Алгоритм генерирования ИИН и его структура имеют чисто техническое значение, и он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования, кроме случаев усыновления (удочерения). Таким образом, несоответствие символов ИИН дате рождения не является ошибкой. Отказ в оказании государственных услуг государственными органами и другими учреждениями со ссылкой на некорректность ИИН не допускается», — говорится в заявлении минюста в четверг.

В ведомстве пояснили, что ИИН – это уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.

«ИИН представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируемый для физического лица при выдаче документов, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении, паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК и других). Ранее до 2013 года (…) был установлен алгоритм формирования и считывания ИИН, содержащий данные о дате рождения, поле физического лица. Постановлением Правительства РК от 26 августа 2013 года №853 в указанные правила были внесены изменения в части исключения привязки цифровых данных ИИН к персональным данным граждан», — пояснили в минюсте.

Напомним, 3 апреля депутаты мажилиса заявили о многочисленных обращениях избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными ИИН.