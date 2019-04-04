Астана. 4 апреля. КазТАГ – Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Азильханов Марат Алмасович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК», — говорится в сообщении в четверг.

До назначения на новую должность Азильханов с 2018 по 2019 годы занимал пост ответственного секретаря министерства общественного развития, а до этого с 2016 по 2018 годы был ответсеком министерства по делам религий и гражданского общества. Еще раньше в период с 2014 по 2016 годы занимал пост вице-министра культуры и спорта.

Напомним, Азильханов освободил пост ответсека министерства общественного развития 6 марта. На его место был назначен Жанат Кожахметов.