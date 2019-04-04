Назначен глава холдинга «КазАгро»

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Председателем правления АО «Холдинг «КазАгро» назначен Ербол Карашукеев, сообщает пресс-служба холдинга.

«Приказом единственного акционера председателем правления АО «Холдинг «КазАгро» назначен Карашукеев Ербол Шыракпаевич», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Карашукеев 17 января был назначен на пост председателя комитета казначейства минфина. До этого в период с января 2016 года по январь 2016 года он был заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, а еще раньше – с 2013 по 2016 годы был заместителем председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».