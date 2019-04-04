Назарбаев провел встречи с главой Нацбанка и зампредом АНК

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречи с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, а также с заведующим секретариатом – заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Жансеитом Туймебаевым, сообщает пресс-служба первого президента.

«В настоящее время наблюдается позитивная динамика цен на нефть. Экономическая ситуация в стране и курс тенге – стабильные. Недавно Национальный банк и правительство сделали совместное заявление для населения. Считаю, что это было правильно с вашей стороны», — сказал Назарбаев на встрече с Досаевым в четверг.

Отмечается, что первому президенту была представлена информация о текущем состоянии на валютно-финансовом рынке страны.

«Кроме того, Елбасы Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах по обеспечению стабильности финансового сектора и сдерживанию уровня инфляции», — добавили в пресс-службе.

На встрече с Туймебаеву было доложено о ходе подготовки XXVII сессии АНК. Назарбаев отметил важность обеспечения тщательной организации предстоящего мероприятия, а также подчеркнул необходимость своевременной подготовки к празднованию 25-летия АНК в 2020 году.

«В следующем году мы планируем отпраздновать 25-летие АНК. Юбилей Ассамблеи необходимо провести на хорошем уровне, как в центре, так и во всех регионах. Согласие, стабильность, дружба народа, уважение между различными этническими группами, религиозными конфессиями являются основой нашего государства, фундаментом всего развития. И это должно стать основой запланированных мероприятий», — сказал Назарбаев.

В завершение встречи первый президент дал ряд конкретных поручений.