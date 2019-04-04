Глава казахстанского комитета по госматрезервам арестован по подозрению в коррупции

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Председатель казахстанского комитета по государственным материальным резервам арестован по подозрению в коррупции, передает корреспондент агентства.

«Национальным бюро по противодействию коррупции установлен факт злоупотребления должностными полномочиями председателем комитета по государственным материальным резервам министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. (…) С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции (АДГСиПК) в четверг.

Как заявили антикоррупционеры, речь идет о реализации некачественной тушенки.

«Достоверно зная, что находящиеся на хранении резерва консервы тушенки из говядины не соответствуют ГОСТу, являются недоброкачественными и содержат соевое мясо вместо говяжьего, он организовал их реализацию в 2018 году добросовестным приобретателям – предпринимателям, причинив ущерб их интересам на сумму свыше Т600 млн», — уточнили в ведомстве.

По их данным, в 2015 году указанные консервы были поставлены в комитет одним из производителей СКО «причинив государству ущерб на сумму Т1,8 млрд».

«В отношении руководителя компании-производителя начато досудебное расследование, с санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», — добавили в агентстве.

Отметим, что пост главы комитета по госматрезервам с 2016 года занимает Бахытбек Иманалиев.