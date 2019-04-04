Астана. 4 апреля. КазТАГ – Осадки сохраняются на большей части территории Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юго-востоке сильный дождь. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке – гроза, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днем +10+12, ночью 2+4.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Днем +18+20, ночью +8+10.

В Шымкенте ожидается дождь с грозой. Температура днем +17+19, ночью +8+10.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, днем местами сильные, местами – туман, гололед, ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Днем и ночью 0+5.

В Павлодарской области местами ожидается дождь, туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +10+15, ночью +1+6.

В Карагандинской области местами ожидается дождь, туман, ветер 15-20 м/с. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Костанайской области днем местами ожидается дождь, ночью ожидаются осадки, местами – туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +2+7, ночью 0+5.

В Алматинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-20 м/с. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Туркестанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с. Температура днем +20+25, ночью +9+14.

В Акмолинской области местами ожидается дождь, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью местами – дождь, местами – туман, ночью ветер 15-20 м/с. Температура днем +8+13, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается дождь, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами ветер 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Жамбылской области ожидается дождь, днем местами сильный, местами – туман. Температура днем +17+22, ночью +8+13.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +17+22 (на юге +25), ночью +6+11.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью местами – дождь, местами – туман. Температура днем +7+12, ночью 0+5.

В Мангистауской области ночью местами ожидается небольшой дождь, местами – туман. Днем +8+13, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет продолжаться развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейший подъем уровня воды, разливы и подтопления. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона и дождей ожидаются дальнейшее ослабление ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъем уровня воды», — добавили синоптики.