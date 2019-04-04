«Когда ты поедешь в Россию на ПМЖ, знай, что тебя там ждет…»

Все возможные «прелести» бюрократии, бездушное отношение, бесконечное унижение и чувство обиды сопровождают тех, кто решил вернуться на историческую родину, в Россию

Сотни и тысячи историй, связанных с этим простым, казалось бы, процессом, идущим уже более двух десятков лет, дошли, видимо, до властей этой страны. Здесь заговорили наконец о новой миграционной политике. Но когда заработают эти еще не вышедшие законы и облегчат ли они положение соотечественников?

На старте — все просто

Вот лишь одна из этих многих тысяч историй людей, решивших покинуть бывшие союзные республики и переехать в Российскую Федерацию. Не станем говорить о причинах, но главная все же вполне понятна — зов крови, желание жить в стране твоих предков и родного языка.

Приняв такое решение, супруги Зариповы с облегчением узнали, что поскольку родились в России, то имеют некоторые преимущества. Порядок прохождения всех процедур и статусов одинаков для всех, но значительно сокращаются сроки между последовательным получением основных статусов — разрешения на временное проживание, вида на жительства и обретения гражданства.

«Был еще один плюс на старте. Потолкавшись полтора месяца в очередях консульства РФ в Алматы (это было в январе 2014 года), мы сдали документы. И через полгода переехав в Санкт-Петербург, получили разрешение на временное проживание, чем выиграли несколько месяцев ожидания. Это был первый этап пути к российскому паспорту», — рассказывает Светлана Зарипова.

Бюрократия в действии

Дальше все было намного мучительнее. Очереди в районное отделение ФМС были просто фантастические. Надо было занимать их поздно вечером или ранним утром, записываться у каких-то неопределенных личностей, дежуривших у дверей районной миграционной службы, за недели или месяц, ежедневно отмечаться, а потом, когда наступал срок, отстаивать по несколько часов в кабинеты, чтобы сдать документы. Стоявшие подолгу в очередях в тесных коридорах обменивались опытом, делились информацией и своими эмоциями по поводу трудностей переезда.

«За это время я ни разу не увидела, что кому-то посчастливилось сдать документы с первого раза. Хотя перечень всех нужных справок и анкеты можно было найти на сайте или стендах службы, но заполнить их правильно было невозможно. Каких только нюансов не выяснялось при сдаче всех этих бумаг! – вспоминает Светлана. – На приеме инспектор делал массу замечаний и поправок, особенно в заявлении. Исправив все, в следующий раз (а он мог из-за больших очередей наступить только через месяц-два) ты попадал к другому инспектору и он делал новые замечания, требовал дополнительные справки, о чем в твой первый визит предыдущий сотрудник не говорил. Это просто запредельный ужас!».

Одно из неожиданных требований, например, — перевод на русский язык текста паспорта гражданина Казахстана, свидетельств о рождении, дипломов об окончания русскоязычной школы, печатей в документах. И это несмотря на то, что вторая страничка казахстанского паспорта заполнена на русском языке, как имеют перевод и другие документы и печати на них. Но перевод надо было делать обязательно и заверять его у нотариуса.

Поражали высокие звания служащих ФМС, выполнявших довольно простые обязанности по приему документов. Майоры, подполковники, полковники… Государству, конечно, виднее, но какие затраты оно несет там, где все можно было бы сделать прозрачнее, проще, доступнее и дешевле.

Чуть позже все районные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединили в один миграционный центр. Там особенно наглядно было видно, сколько людей приехали на постоянное место жительства в пятимиллионную северную столицу и почти двухмиллионную область и жаждут получить российский паспорт.

В день принимали лишь по двести человек, но желающих получить талончик к инспектору было намного больше. Люди по нескольку часов стояли на улице, чтобы после открытия успеть войти первыми. Внушительных размеров здание, отдельные залы и даже скамейки для ожидающих, казалось бы, хорошие изменения. Но в кабинетах все оставалось по-старому. Кроме бесконечных переделок документов и справок, многодневных ожиданий следующих визитов угнетало отношение чиновников, равнодушное, грубоватое, которым они словно говорили пресловутое: «Понаехали!».

«В 2015 году, наконец, мы сдали документы и через полгода получили вид на жительство. Ожидание гражданства предполагало еще год, но растянулось намного дольше из-за тех же очередей и бюрократических мытарств в кабинетах. Год, замечу, — официальный срок для родившихся в России. Тем русским, кто родился в других республиках бывшего Союза, нужно ждать пять лет!», — говорит Светлана Закирова.

Абсурд и теневой бизнес

Закировы подсчитали, что на весь процесс с начала обращения в консульство РФ в Алматы и до получения паспорта с пропиской они потратили более трех лет! И все это время они даже не пытались искать работу — во-первых, нужно было заниматься всеми этапами получения гражданства, во-вторых, без гражданства трудоустроиться проблематично. Работодателю нужно получать специальное разрешение для приема тебя на работу, а это хлопотно. Речь ведь не идет о трудоустройстве целой бригады строителей из другой республики, например, а всего лишь об одном человеке.

«За это время мы постарели еще на три года и теперь уже, хоть и с паспортом, не очень востребованы на рынке труда в силу возраста», — печалится Светлана.

Теперь ей понятно, почему у молодых людей получение гражданства растягивается на многие годы — им нужно работать, бесконечно отпрашиваться для посещения миграционной службы сложно. Оттого у кого-то паспорта нет и после десяти лет проживания в России, а кто-то вынужден обращаться к теневой стороне обретения краснокожей книжицы.

«Подпольное получение гражданства за немалые деньги в России довольно развито, о чем свидетельствуют частые репортажи по основным телеканалам. Но мы как законопослушные граждане по этому пути не пошли, да и уверены были, что родина радушно откроет свои объятия соотечественникам», — говорит Светлана и напоследок кратко рассказывает историю своего сына.

Сын, учившийся в Петербурге, начал процедуру получения российского гражданства позже родителей, поскольку для студента это не так важно. Его оформляли по статусу «носитель русского языка». И что же? Его, закончившего русскоязычную школу в Алматы, что подтверждает аттестат на русском языке, студента последнего курса Санкт-Петербургского университета, обязали сдать экзамен по русскому языку! Специальная комиссия, принимавшая у него этот экзамен для получения сертификата на знание русского языка, не очень скрывала, что это простая формальность. Но длительные очереди для прохождения еще и этой процедуры, большая трата времени были вполне реальными!

Что изменится?

Несколько месяцев назад вышел указ президента РФ о государственной миграционной политике до 2025 года. В нем говорится, что за пять последних лет более миллиона человек получили российское гражданство. Признается, что таким образом миграционный поток компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для экономики.

Демографическая ситуация в стране не блестящая. Эксперты подсчитали, что без миграционного прироста численность населения к 2035 году составит 137 млн. человек, а с ним — 157 (сейчас 147 млн.).

Теперь Россия планирует в ближайшие 5 лет принять 5-10 млн. человек, и это кажется почти фантастикой. Конечно, если бы, как в некоторых странах, гражданство предоставляли практически с того момента, как человек сошел с борта самолета, то такую сказку можно бы было сделать былью. Но это маловероятно по разным причинам, основная из которых — не сделать страну проходным двором для криминала.

Послабления и облегчения, впрочем, планируются, после Указа должны быть приняты новые законы. Предполагается установление более простых и понятных правил, свободных от административных барьеров. Видимо, наконец приходит осознание того, что сейчас в мире идет конкуренция не за природное сырье или технологии, а прежде всего за людей.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.