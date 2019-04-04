Назначен новый председатель КУИС

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Назначен новый председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, сообщает пресс-служба МВД.

«Приказом министра внутренних дел на должность председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан назначен полковник юстиции Канатбеков Дархан Турсынулы. Нового председателя КУИС личному составу представил министр Ерлан Тургумбаев», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что приказом министра внутренних дел Азамат Базылбеков освобожден от занимаемой должности председателя КУИС МВД РК.

Дархан Канатбеков в органах уголовно-исполнительной системы служит с октября 2001 года, имеет достаточный опыт работы, в том числе на руководящих должностях. Работал начальником отдела, заместителем начальника, начальником учреждений, заместителем начальника, начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Занимал должность заместителя председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.