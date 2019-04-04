По факту хищения более 100 млн тенге бюджетных средств осуждены главы двух компаний

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Суд №2 района «Байконыр» Астаны приговорил председателя правления АО «Астана-Энергия» Уткина О.В. к 4 годам лишения свободы и директора ТОО «Тесла» Веселого И.А. на 3,5 года условно по факту растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК) на сумму более 100 млн тенге бюджетных средств, сообщает столичная прокуратура.

«Приговором суда №2 района «Байконыр» города Нур-Султан от 8 февраля текущего года Уткин О.В. признан виновным и осужден к 4 годам ограничения свободы, Веселый И.А. – к лишению свободы сроком на 3,5 года условно. Приговор суда вступил в законную силу», — отмечается в информации.

Так, установлено, что в марте 2015 года АО «Астана-Энергия» заключило договор с ТОО «Фирма «Акназар» о госзакупках услуг по установке автоматизированной системы коммерческого учета тепла ТЭЦ-1,2 на сумму 375 млн тенге.

«Для выполнения условий договора ТОО привлекло другую субподрядную организацию – ТОО «Тесла» в лице директора Веселого И.А., которым не обеспечено надлежащее выполнение работ. Согласно заключению строительно-экономической экспертизы, объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствовали объему и стоимости, указанных в актах приемки и утвержденной проектно-сметной документации. В итоге стоимость неисполненных услуг и недопоставленного оборудования составила 103 млн тенге», — уточняется в информации.

Указывается, что в ходе расследования дела Уткин и Веселый полностью признали свою вину и заключили с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме.

«Также к уголовной ответственности по фактам пособничества в хищении бюджетных средств привлечены директора и ряд руководителей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые не обеспечили должный контроль за реализацией проекта», — говорится в информации.