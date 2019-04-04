«Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане»

Сетевые СМИ о выборах нового президента Казахстана

«Нет выборов — нет президента» — После отставки Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста главы государства, прихода на эту должность Касым-Жомарта ТОКАЕВА и назначения спикером Сената дочери елбасы Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в социальных сетях завязалась оживленная дискуссия о возможности Дариги Нурсултановны стать полноценным (не транзитным) президентом Казахстана, минуя выборы.

Версии такого транзита кажутся невероятными. Однако мы все же решили прояснить ситуацию, обратившись за помощью к казахстанскому юристу и правозащитнику Евгению ЖОВТИСУ — Во-первых, согласно пункту 1 статьи 48 Конституции полномочия Президента в случае его досрочного освобождения от должности переходят к председателю Сената только на оставшийся срок. То есть г-н Токаев стал президентом на оставшийся срок полномочий президента Назарбаева.

Во-вторых, пункт 3 статьи 41 Конституции Казахстана четко говорит, что очередные выборы президента проводятся в первое воскресенье декабря. А пункт 2 статьи 42 говорит, что присяга приносится во вторую среду января. Полномочия предыдущего президента прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом.

То есть, по логике Конституции, если у нас предполагаются очередные выборы, то они должны пройти в первое воскресенье декабря 2019 года, а во вторую среду января 2020 года должна быть принесена присяга, и полномочия предыдущего президента прекращаются. Причём никаких других вариантов в отношении очередных выборов Конституция не предполагает.

Правда в статье 3-1 Конституции записано, что внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики Казахстан и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом (речь идёт о Конституционном законе о выборах), но это же про внеочередные, а не про очередные выборы.

Что же касается возможности спикера Сената Дариги Назарбаевой стать президентом, то Конституция этого не запрещает в случае досрочной отставки или иного досрочного освобождения от должности уже господина Токаева. Но, опять же, она сможет стать президентом только на срок полномочий, который был отведен законом для Нурсултана Назарбаева.

То есть, если господин Токаев по какой-либо причине решит уйти в отставку до выборов, кресло президента займет Дарига Нурсултановна как спикер Сената, но ее полномочия на этом посту закончатся тогда, когда должны были бы закончиться полномочия Нурсултана Назарбаева.

Иными словами, сейчас на полномочия президента распространяется норма «на оставшийся срок». И действовать она будет до президентских выборов, которые обязательно должны быть проведены до окончания срока полномочий, который был отведен Нурсултану Назарбаеву. Потому что иначе у нас не будет легитимного президента.

Но тут появляется интереснейшая заковыка. Полномочия Назарбаева должны закончиться в апреле 2020 года, так как он был избран президентом на внеочередных выборах 26 апреля 2015 года сроком на пять лет. Однако Конституция говорит, что очередные выборы должны пройти в первое воскресенье декабря 2019 года, то есть за несколько месяцев до окончания срока полномочий Назарбаева. Получается, что если президента будем выбирать на очередных выборах согласно Конституции в первое воскресенье декабря 2019, то это до срока окончания его полномочий, а если в декабре 2020, но тогда образуется вакуум власти, потому что пятилетний срок, повторюсь, заканчивается в апреле 2020 года.

По логике Конституции, если выборы проходят не в первое воскресенье декабря, то они должны быть внеочередными. Но как они могут быть внеочередными, если срок полномочий президента завершается в апреле? Если же проводить очередные выборы в апреле 2020 года, то тогда это не будет первое воскресенье декабря, как оговорено в Конституции.

И тут на сцену выходит Конституционный закон о выборах 1995 года, куда законодатели в 2011 году, особо не заморачиваясь Конституцией, внесли замечательное положение, изложенное в пункте 2 статьи 51-1: следующие вслед за внеочередными очередные выборы президента объявляются через пять лет в сроки, установленные настоящим конституционным законом.

То есть эти поправки в конституционный закон лишили всякого смысла все первые воскресенья декабря и разные там среды января. Потому что очередные после внеочередных выборы никак не попадают на эти конституционно закрепленные дни и месяцы, если только снова не объявить в конце 2019 года внеочередные выборы президента, назначить их на первое воскресенье декабря и вернуть ситуацию в конституционное поле.

Ну и, чтобы жизнь медом уж совсем не казалась казахстанским юристам, в пункте 1 статьи 53 Конституционного закона о выборах написано, что очередные выборы президента объявляются Мажилисом Парламента не позднее второго воскресенья сентября.

И больше ничего про очередные выборы, которые после внеочередных. То ли во второе воскресенье сентября 2020 года Мажилис объявит очередные выборы президента, который к этому времени будет сидеть в президентском кресле на полгода больше, чем пятилетний срок, то ли действующий президент будет объявлять очередные внеочередные выборы в апреле 2020 года…

Мы рассуждаем о том, как вносятся поправки в Конституцию и кто их инициирует, а тут пример того, как положения Конституции о днях и месяцах проведения очередных выборов были элементарно отменены без внесения всяких изменений в Конституцию, а просто парой норм закона о выборах, пусть даже и конституционного.

Ну очень крутое ноу-хау в развитии нашего конституционного права. Без бутылки хорошего кумыса не разберёшься.

Данияр АШИМБАЕВ — «Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане» — Не успела стихнуть дискуссия о законности переименования столицы, как разгорелись страсти вокруг права Касым-Жомарта ТОКАЕВА баллотироваться на следующих выборах и, более того, его права занимать пост президента сейчас.

Попробуем рассмотреть ситуацию с точки зрения Конституции и здравого смысла. Статья 42 п. 3 Основного закона не предусматривает добровольной отставки президента. В связи с этим, по запросу Н. Назарбаева, Конституционный совет 15 февраля 2019 г. постановил, что из конституционного статуса президента РК вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий главы государства.

На этом основании указом от 19 марта 2019 г. Н. Назарбаев прекратил свои полномочия, отметив, что в соответствии с п. 1 ст. 48 Конституции полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената с момента принесения присяги народу Казахстана.

В связи с этим, Центральная избирательная комиссия 20 марта прекратила полномочия президента Н. Назарбаева и признала переход полномочий президента к К. Токаеву «на оставшийся срок полномочий президента, избранного 26 апреля 2015 г. на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет».

Технически вроде вся процедура, вкратце описанная в п. 1 ст. 48 основного закона была соблюдена. Понятие «и.о. президента» в Конституции нет с осени 1998 г., когда условно «французская модель» была заменена на «американскую» и юридически К. Токаев является президентом до 26 апреля 2020 г. До этого времени в стране должны пройти очередные президентские выборы. Единственным ограничением является п. 2 ст. 48, по которой лицо, принявшее на себя полномочия президента, по основаниям и в порядке, предусмотренными п. 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в конституцию.

Конституция формально не прописывает особых требований к лицам, принимающим на себя полномочия президента. Но здесь есть несколько вопросов. Во-первых, речь идет не об и.о. президента, а о полноценном президенте. Исходя из логики Основного закона, требования к кандидатам в президенты распространяются и на самого президента. Ст. 41 п. 2 основного закона говорит, что это должен быть гражданин Республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Ст. 54 п. 1 конституционного закона о выборах уточняет, что еще нужен опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладание активным избирательным правом (т.е. исключаются лица, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). Эти требования, исходя из духа Основного закона, должны распространяться не только на избранных, но и принявших на себя полномочия президента.

В обоих случаях мы имеем место с логикой, вытекающей из Основного и иных законов, которая говорит, что и переименование, и переход власти к Токаеву технически правомочны. Но процедурные вопросы не оговорены в Конституции и даже в решениях Конституционного совета. Если внутри страны на некоторые допущения можно закрыть глаза, то нужно помнить, что, к примеру, ст. 4 п. 2 Конституции гласит: «Международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами». Если кто-то вдруг захочет оспорить законность решений Токаева по тем или иным вопросам в международных судах, то, понятно, правовые аспекты могут стать весьма проблемными. Дело Стати и некоторые другие известные прецеденты вполне тому доказательство.

Поэтому, чтобы снять вопросы, думаю, что президент Токаев должен обратиться в Конституционный совет с запросами о соответствии принятия изменения в основной закон от 23 марта и о толковании норм п. 1 ст. 48. В первом случае, думаю, решение очевидно, а во втором – если Конституционный Совет пропишет требования к президенту, принявшему на себя эти обязанности, а не избранному, то президент Токаев мог бы передать вопрос определения своего соответствия требованиям Конституции на рассмотрение Центральной избирательной комиссии чтобы снять вопросы у населения и юристов. А потом уволить тех юристов, которые не проработали эту процедуру, сидящую в Конституции в течение двух десятилетий.

«Выборы нового президента Казахстана: Когда? Кого? Почему?» — Казахстанский политолог Ерлан САИРОВ первым поставил вопрос о легитимности предстоящих выборов и предложил до выборов поменять закон «О выборах». Тем временем, аналитики, общественность, диванные эксперты и таксисты – каждый по-своему толкует ситуацию и дает (свое) экспертное заключение. Каким же должен быть «Закон о выборах»? Нужны ли изменения и если да, то в какой его части? Ну, и, конечно, прогноз от экспертов – когда могут состояться выборы президента страны и кого мы сможем увидеть в рядах претендентов на высшую государственную должность?

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» — В ситуации с будущими президентскими выборами действует серьезное противоречия между установленным Конституцией РК временем проведения этих выборов и сроками завершения полномочий президента республики. Поэтому новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву придется либо снова проводить их в досрочном порядке в апреле 2020 года, либо в конституционные сроки. Скорее всего, он выберет второй вариант в интересах максимального обеспечения легитимности будущих выборов и их результатов. Однако в таком случае возникает дилемма между первым воскресеньем декабря 2019 и 2020 гг., поскольку оба эти дня для проведения президентских выборов также сомнительны в правовом отношении. Поэтому следует ожидать участия в разрешении данной ситуации Конституционного совета, как это уже имело место в 2005 году.

Относительно кандидатур. Власть на президентских выборах фактически будет представлена одновременно кандидатом №1, которого выдвинет партия «Нур Отан», и выдвиженцами от других лояльных к ней партий («Ак жол», КНПК, возможно «Ауыл») и некоторых организаций с республиканским статусом типа Федерации профсоюзов, Гражданского альянса и т.п.

Со стороны оппозиции в принципе может выдвинуть своего кандидата Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Однако по ряду признаков она вряд ли будет это делать, отдав предпочтение бойкотированию данных выборов.

Что же касается главного кандидата от власти, то наибольшие шансы имеет действующий президент Касым-Жомарт Токаев, на которого Елбасы и большая часть правящей элиты сделали ставку как сравнительно приемлемую фигуру в стране и за рубежом.

Вместе с тем не исключено, что Токаев поставлен главой государства в интересах обеспечения перехода власти от Нурсултана Назарбаева к его реальному преемнику в лице, к примеру, старшей дочери Дариги Назарбаевой или племянника Самата Абиша.

Хотя, с другой стороны, реализация семейно-династического варианта транзита власти способна вызвать всевозможные протесты среди населения и части самой правящей элиты. Поэтому сейчас наибольшие шансы стать кандидатом № 1 имеет Токаев. Однако ему следует проявить себя так, чтобы показать Елбасы и всей элите свою готовность к будущему президентству и отразить возможные выпады со стороны потенциальных соперников.

Ерлан САИРОВ, политолог — «Закон «О выборах» нужно поменять до выборов. В соответствии с этим законом кандидатов в Президенты РК могут выдвигать только политические партии. Самовыдвиженцам путь заказан. И это грубое нарушение прав и свобод человека.

Выборы же президента могут пройти конце текущего года. А для того, чтобы анализировать кандидатуры возможных кандидатов в президенты, нужно посмотреть на тот же закон «О выборах в РК» — о чем я говорил выше.

Если выборы пройдут в соответствии с этим законодательством, то получается кандидатами в президенты могут быть только представители нескольких партий, которые представлены в Казахстане, в том числе те, которые зарегистрированы — к примеру, оппозиционная партия ОСДП. Понятно, что в случае, если закон «О выборах» не изменится, то кандидатов будет куцее количество — всего 3-4.

Чтобы повысить легитимность предстоящих выборов, на мой взгляд, желательно поменять закон и этим нужно заняться вплотную, так как к нам будет очень много вопросов со стороны международных организаций, международного сообщества о соответствии стандартам демократии в мире.

Если политические изменения будут приняты в закон «О выборах», тогда могут появиться представители различных политических сил. Мы знаем, что в Казахстане, кроме официальной власти есть и контрэлита, которая критически относится к некоторым шагам, политике действующей власти.

Для того, чтобы повысить легитимность и имидж властей, желательно, чтобы в предстоящих выборах приняли участие представители всей палитры как политических сил, так и гражданских активистов. Кстати, сейчас уже можно говорить о том, что у нас легитимностью в обществе сегодня пользуются не только политические партии и депутаты, а в основном — гражданские активисты.

Поэтому желательно «включить драму», чтобы в этих выборах участвовали различные политические силы, был представлен весь спектр мнений и политических направлений.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, политический аналитик — Полагаю, что ключевые статьи, относящиеся к президентским выборам необходимо подвергнуть значительной редакции. Например, статью 51 — Очередные выборы Президента Республики.

Очередные выборы Президента проводятся раз в пять лет в первое воскресенье декабря соответствующего года и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента.

А жизнь показывает, что политические реалии и целесообразность не всегда согласуются с буквой закона, что порождает правовые коллизии. Также на мой взгляд, в значительной либерализации нуждается статья 54, которая оставляет за бортом избирательной кампании больше 99% граждан, в том числе и объективно потенциальных и достойных кандидатов.

Безусловно, условия, содержащиеся в данной статье, будут пересмотрены, пусть, хоть, и не сейчас, а лет через 10, но это неизбежно!

Но если уровень президентской кампании, всё же, в силу своей масштабности и значения имеет особый характер и с нововведениями можно подождать энное количество лет (хотя бы, до тех пор, как мины замедленного действия, заложенные в статьях, относящихся к президентским выборам не сработают, став очевидными для всех и приведя к внутриэлитным столкновениям), то с положением об отказе в регистрации — в связи с выявлением недостоверности сведений о доходах и имуществе, необходимо разбираться сейчас и безотлагательно. Именно это положение было самым применяемым средством отстрела неугодных кандидатов! Как и самых безотказных, потому что несовершенство нашей налогово-фискальной службы общеизвестно.

А Закон «О выборах» можно и не менять – надо, всего лишь, сменить систему подсчета голосов…

Президентские же выборы состоятся декабре текущего года. Главной причиной именно такого прогноза является имеющаяся правовая коллизия, которая позволяет по-разному толковать сроки выборов и, соответственно, легитимность действующего президента. И для того, чтобы избежать подобной скользкой ситуации, было бы логичнее и целесообразнее провести выборы в декабре.

Что касается кандидатов, то от власти возможен в идеале только один кандидат, а также три-четыре конкурента–выдвиженца от политических партий и общественных объединений.

То есть, сначала состоится своеобразный внутриэлитный (внутрипартийный) праймериз, вернее, он уже начался, который проходит перед глазами единственного избирателя. Именно Елбасы, и никто иной, определит и благословит кандидата от партии «Нур Отан» на избирательную кампанию.

Пока можно с уверенностью сказать о двух претендентах – Касым-Жомарте Токаеве и Дариге Назарбаевой, которые, фактически, уже вступили в соревнование.

«Конституционный дисбаланс: Риски транзитного периода в Казахстане» — Кандидат юридических наук, конституционалист, главный научный сотрудник общественного фонда «Институт развития конституционализма и демократии» Мереке ГАБДУАЛИЕВ — Согласно Конституции, внеочередные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом. А в конституционном законе «О выборах» закреплено, что внеочередные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. Таким образом, внеочередные президентские выборы могут быть объявлены Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в любое время, и проведены в течение двух месяцев со дня объявления. Следовательно, Токаев будет исполнять обязанности президента, пока не изберут президента на выборах. Иными словами, выборы могут быть назначены на любое время. Нам остается лишь строить предположения.

Если Токаев пожелает баллотироваться в президенты, то вполне возможно, будет инициировано соответствующее обращение в Конституционный Совет о толковании пункта 2 статьи 41 Конституции, поскольку на данный момент нет однозначного толкования нормы. И КС должен дать пояснение.

Новый избранный президент будет ограничен в своих полномочиях, поскольку первый этап политического транзита, начатый конституционными реформами в марте 2017 года, как раз преследовал такую цель. Анализ данных поправок и изменений конституционных законов страны позволяют сделать вывод о том, что у власти было намерение создать некоего «коллективного преемника», то есть парламента и правительства. Принятые поправки создали механизм в системе власти, при котором ни один властный институт не может самостоятельно принять какое-либо ключевое решение. Конституционная реформа 2017 года создала правовой каркас и очертила властный коридор для деятельности будущего президента. Очевидно, что следующий президент уже не будет так легко получать одобрения тех же кадровых решений по назначению ключевых должностных лиц (председателя КНБ, генерального прокурора, председателя Национального банка) со стороны сената и других важных решений. Нужно будет договариваться с главой Совбеза.

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