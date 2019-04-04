Реконструировать и расширить трассу Алматы – Талгар – Евгеньевка попросили депутаты премьера

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Реконструировать и расширить трассу Алматы – Талгар – Евгеньевка попросили депутаты сената парламента РК премьер-министра Аскара Мамина, сообщает пресс-служба сената.

«Поводом для депутатского запроса послужили высказанные во время рабочей поездки в регион многочисленные просьбы жителей и обращение Общественного совета Талгарского района Алматинской области касательно перегруженности автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Талгар – Евгеньевка. (…) Просим правительство РК взять на особый контроль данный вопрос и рассмотреть возможность включения реконструкции и расширения трассы от транспортной развязки села Бесагаш до Талгара со строительством 7 надземных пешеходных переходов в населенных пунктах в государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2024 годы», — говорится в запросе В. Волкова, Н. Кылышбаева и А. Мусаханова на имя премьера Аскара Мамина.

Парламентарии напомнили, что указанный участок дороги был построен еще в 60-х годах и сейчас не отвечает современным требованиям.

«За 50-летнюю историю эксплуатации трассы на дороге проводили только текущий ремонт. За эти годы увеличилась как численность населения, так и число автотранспортных средств. Так, по состоянию на 1 января 2019 года по Талгарскому району зарегистрировано 73 513 единиц автотранспортных средств, из них по населенным пунктам, расположенным вдоль дороги, – 29 085 единиц», — подчеркнули сенаторы.

Вместе с тем, отметили депутаты, вдоль автомобильной дороги расположены 7 населенных пунктов (Талгар, с. Кызыл Кайрат, Талдыбулак, Бирлик, Белбулак, Туздыбастау, Бесагаш), в которых проживает около 100 тыс. человек.

«Ежедневный поток автотранспортных средств на этом участке дороги составляет около 25 тыс. единиц», — рассказали парламентарии.

Также депутаты отметили, что большой транспортный поток снижает уровень дорожной безопасности для учащихся 7-ми школ, которые расположены в населенных пунктах вдоль трассы и приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

«Только в 2018 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 44 человек», — сказано в депутатском запросе.