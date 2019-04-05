Кто лоббирует повышение цен на газ

Поднимут ли цены на газ и за газификацию населенных пунктов в угоду национальной газотранспортной компании?

Министерство энергетики запустило пробный шар, говоря о том, что бюджет-де терпит убытки из-за газификации внутреннего рынка. Повышение тарифов как бы еще нерешенный вопрос, но если оно состоится, то можно поставить крест на одном из лучших социальных проектов – газификации всей страны.

***

Страна, где уже несколько десятков лет находится стартовая площадка для покорения космических далей, только в 2017 (!) году провела газ в город Байконур. Главный мегаполис – Алматы – подключали к газовым сетям много лет и с трудом – это оказалось слишком дорогостоящим удовольствием для населения. Полная газификация столицы Казахстана пока значится в грандиозных планах.

Экологически чистое топливо есть на западе и на юге страны – преимущественно в больших городах и населенных пунктах, а север и центр по-прежнему используют уголь.

***

На днях вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев в который раз заговорил об убытках, которые приносит газификация всей страны.

Вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев. (Фото: primeminister.kz)

Если раньше он смело расставлял акценты, кто именно генерирует убытки – КТГ, то теперь от упоминания компании всуе он отказался. Сделал очень важное и правильное уточнение: за последние 4 года государство ушло в убытки по газификации внутреннего рынка. И прозрачно намекнул, что надо бы стоимость топлива для населения пересмотреть.

«Я не хотел бы сейчас объявлять какие-то цены, чтобы это не было воспринято так, как будто стоимость обязательно вырастет. Мы просто говорим сегодня, что цена является невыгодной. Сегодня весь юг Казахстана, Актюбинская и Костанайская области являются убыточными по газу», – вкрадчиво вещал чиновник.

По его информации, только в отдельных областях, которые и считаются газоносными, КазТрансГаз работает на уровне себестоимости. Это Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.

«А в плюсе по продаже газа населению регионов вообще нет ни одного», – разочарованию вице-министра нет предела.

***

Страна, построившая грандиозный международный газопровод «Казахстан – Китай», который отметил уже свое первое десятилетие, только в 2014 году пришла к пониманию, что экспорт газа – это отлично, но ведь надо и населению предоставить хотя бы небольшой бытовой комфорт, проведя голубое топливо в их дома и квартиры.

Тогда и была разработана и утверждена генеральная схема газификации страны и долгосрочная концепция развития газового сектора, в которых определены долгосрочные перспективы развития отрасли.

К 2030 году, подсчитали авторы этих документов, уровень газификации страны будет увеличен с 8 млн. до 11,5 млн. человек, газоснабжением будут охвачены более 1600 населенных пунктов республики.

Изначально предполагалось, что газификация населенных пунктов будет осуществляться за счет бюджетных средств, а также средств КТГ и государственно-частного партнерства.

***

Бюджет, думается, не испытывает критического давления из-за финансирования газификации: куда больше средств тратится на помпезные форумы, конференции и выставки, на проекты, которые не являются жизненно важными и не оказывают положительного влияния на качество жизни населения.

Что касается финансов КазТрансГаза, то, как вытекает из контекста чиновничьих заявлений, КТГ убытков не несет. С отчетностью у него все нормально.

Как сообщает пресс-служба АО «КазТрансГаз», «Консолидированный доход группы компаний АО «КазТрансГаз» за 2018 год составил 1,061 трлн. тенге, что на 398,9 млрд. тенге или на 60% выше, чем в 2017-м году. Консолидированная прибыль до налогообложения группы компаний Национального оператора в сфере газа и газоснабжения за отчетный период составила 201 млрд. тенге, что выше показателей 2017 года на 102 млрд. тенге или на 103%».

Из комментариев следует, что полученная прибыль позволяет национальному оператору сдерживать рост цен на внутреннем рынке и субсидировать казахстанских потребителей газа.

Но, к сожалению, КТГ хоть и публикует финансовую отчетность, и как бы придерживается принципов прозрачности, но, увы, раскрывает не все интересные детали.

На сайте компании удалось найти лишь одно актуальное упоминание о выделении средств из республиканского бюджета на газификацию. Датировано оно, правда, 2016 годом. Так вот, в документе, касающемся проекта газификации регионов говорится о том, что с 2006 года (стало быть, за десять последующих лет) из средств республиканского бюджета было выделено 112 млрд. тенге.

И вот еще одна выкладка, от г-на Мирзагалиева: бюджетные убытки на внутреннем рынке с 2014 по 2018 годы составили 200 млрд. тенге.

Чиновника нисколько не смущает тот факт, что речь идет не о раздаче денег на лавочке, а о создании современной инфраструктуры.

Население платит налоги, содержит государственный аппарат – государство обязано нести капитальные затраты и за счет бюджета оплачивать строительство газомагистралей и сетей.

Разве это не логично?

***

В этой ситуации совершенно ясно, что не за бюджет так беспокоятся чиновники. Очевидный выгодополучатель — АО «КазТрансГаз» (КТГ). В свое время эта национальная компания получила хороший госзаказ, с достаточно солидным финансированием, по газификации городов и весей.

Теперь, когда проект успешно развивается, квазигосударственной структуре, которая имеет солидную прибыль, захотелось – нет, не сбросить балласт, а заработать на нем побольше. Ведь правительство не отказывается от субсидирования газификации, оно и впредь будет выделять деньги на строительство газомагистралей, а газотранспортная фирма, увеличив стоимость газа, увеличит маржинальную прибыль.

Это позволит топ-менеджменту писать бравурные отчеты о проделанной работе, и при каждом удобном случае начислять себе бонусы за ратный труд.

Так что здесь понятно, кто конечный бенефициар этого эксклюзивного шарика, которым публично начали играть в минэнерго.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.