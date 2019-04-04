Астана. 4 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата и почтил память героев, павших в Великой Отечественной войне. По завершении церемонии глава государства провел смотр прохождения Почетного караула торжественным маршем», — сообщили в Акорде в четверг.

Мемориальный архитектурный комплекс «Могила неизвестного солдата», сооруженный в 1967 году в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, расположен у стен Кремля в Александровском саду. Комплексу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.