Токаев возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата в Москве

Новости 78 0

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата и почтил память героев, павших в Великой Отечественной войне. По завершении церемонии глава государства провел смотр прохождения Почетного караула торжественным маршем», — сообщили в Акорде в четверг.

Мемориальный архитектурный комплекс «Могила неизвестного солдата», сооруженный в 1967 году в честь воинов, сражавшихся в битве за Москву, расположен у стен Кремля в Александровском саду. Комплексу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы.

Похожие материалы:

  1. Токаев и Назарбаев вместе отпраздновали Наурыз мейрамы в Астане
  2. Токаев обсудил со Скляром вопросы модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры
  3. Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества РК и КНР
  4. Продолжить разъяснение решения о переименовании столицы поручил Токаев
  5. Токаев встретился с главой минобороны и министром внутренних дел

Новости партнеров

Загрузка...