Полиция Астаны опровергает информацию о взятии заложников при нападении на ломбард

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Полиция Астаны опровергает распространяемую в социальных сетях информацию о взятии заложников при нападении на ломбард.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется видео, где в помещении городского ломбарда неизвестный якобы взял заложников. Сообщаем, что, комментируя видео, автор говорит о взятом заложнике, что не соответствуют действительности», — говорится в сообщении департамента полиции (ДП) Астаны в четверг.

При этом отмечается, что распространение заведомо ложной информации наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет согласно ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК.

По информации управления криминальной полиции ДП Астаны, 3 апреля в полицию поступило сообщение о неизвестном, который в обеденное время зашел в помещение ломбарда по ул. Гете и, угрожая сотруднице ломбарда предметом похожем на оружие, потребовал отдать деньги. Забрав деньги, мужчина скрылся с места преступления.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. В совершении данного преступления подозревается парень в возрасте 25-27 лет, рост примерно 175-177 см, на лице которого были одеты солнцезащитные очки черного цвета, также на лице имелась медицинская маска светло-зеленного цвета, куртка демисезонная черного цвета с капюшоном, спортивные брюки синего цвета, кроссовки черные с белыми полосами», — говорится в сообщении.

По словам руководителя пресс-службы ДП Астаны Софии Кылышбековой, изображенные на видео люди в черной униформе являются сотрудниками охранной фирмы и не имеют отношения к полиции.

1 МРП = Т2525.