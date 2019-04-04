Петля на шее казахстанских СМИ критически затягивается

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Координатор проектов международного фонда защиты слова «Адил соз» Елена Малыгина о судебном шоу над журналистом Светланой Глушковой и о свободе слова как мираже

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