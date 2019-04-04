Петля на шее казахстанских СМИ критически затягивается 04.04.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 103 0 Координатор проектов международного фонда защиты слова «Адил соз» Елена Малыгина о судебном шоу над журналистом Светланой Глушковой и о свободе слова как мираже Похожие материалы: Более чем на 10% снизился экспорт казахстанских товаров в Россию в январе Ротация казахстанских миротворцев в Ливане состоится в мае 2019 года Когда вернется из Ливана первая рота казахстанских миротворцев, рассказали в минобороны Масимов и Ермекбаев повышены в званиях Политика в интересах молодежи и молодежная политика государства – разные вещи