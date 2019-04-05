Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Подъем уровня воды ожидается в ближайшие дни на реках прилегающих к Алматы территорий, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных 6-7 апреля на прилегающей территории Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Напомним, что, согласно распространенному ранее штормовому предупреждению, в бассейне реки Киши Алматы с 5 по 8 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.