Астана. 5 апреля. КазТАГ – Число операторов фискальных данных в Казахстане может возрасти до трех, сообщается в проекте приказа министерства финансов.

«Определить юридическими лицами, обеспечивающими передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования следующие юридические лица: 1) АО «Казахтелеком»; 2) АО «Транстелеком»; 3) ТОО «Кар-Тел», — говорится в представленном в пятницу документе.

В действующей редакции приказа указан единственный оператор – «Казахтелеком».

«Обоснование – (…) в целях передачи функций оператора фискальных данных в конкурентную среду», — пояснили разработчики документа.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 19 апреля.

Напомним, 8 января МИА КазТАГ уже сообщало, что число операторов фискальных данных может возрасти в Казахстане. Однако тогда речь шла лишь о компаниях «Казахтелеком» и «Транстелеком».