Второй этап очистки русла Есентая в Алматы обещают начать в июне

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Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Второй этап очистки русла Есентая в Алматы планируется начать в июне, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Второй этап очистки русла реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева запланирован на начало июня текущего года. Финансирование на эти цели предусмотрено в республиканском бюджете», — сообщила в пятницу официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Она отметила, что ежегодно после прохождения весенних паводков АГЭТУ ГУ «Казселезащита» КЧС МВД проводятся очистные работы от иловых отложений, наносов, камней и мусора на закрепленном участке русла реки Есентай.

«В текущем году работы по очистке бетонированного канала реки Есентай начаты 4 апреля на участке от Есентайского водоприемника до проспекта аль-Фараби. На очистные работы привлечены восемь единиц специальной техники и 10 человек АГЭТУ ГУ «Казселезащита». Работы планируется завершить к 12 апреля текущего года», — уточнила Баймухамбетова.

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