Астана. 6 апреля. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юго-востоке местами сильный дождь. На юге, юго-западе, севере и северо-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на востоке и юго-востоке ожидается гроза», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, ночью временами небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 0,-2, днем +6+8.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +14+16.

В Шымкенте днем пасмурно, ночью гроза, ветер 2-6 метров в секунду. Днем +19+21, ночью +8+10.

В Акмолинской области ночью местами небольшой дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Северо Казахстанской области тоже местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью -1-6.

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, ночью дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Карагандинской области местами небольшой дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь со снегом, ночью местами дождь усилится, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +11+16, ночью +5+10.

В Жамбылской области днем местами дождь с грозой, ночью дождь, местами сильный дождь с грозой, местами ожидается туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь, местами гроза, ночью местами дождь с грозой, ночью местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Алматинской области днем дождь, в горах и предгорьях сильный дождь, местами гроза, ночью местами дождь, днем местами ожидается туман, также днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Туркестанской области ночью местами дождь с грозой, также ночью местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Кызылординской области без осадков. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Атырауской области местами дождь. Днем +10+15, ночью +4+9.

«В ближайшие трое суток на реках Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и на реках Западно-Казахстанской области будет продолжаться волна весеннего половодья, ослабление ледовых явлений и ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона и дождей ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъемы уровней воды. На реках Павлодарской области ожидаются ослабления льда и образования заторно-зажорных явлений», — предупредили синоптики.