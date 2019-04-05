Глава Международной тюркской академии отчитался перед Назарбаевым об итогах и планах деятельности

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности дальнейших планах работы академии.

Кыдырали доложил Назарбаеву о ходе исполнения поручений, данных на заседании совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Также он представил Назарбаеву информацию о ходе реализации основных направлений программных статей «Рухани Жаңғыру» и «Семь граней Великой Степи».

Кроме того, Кыдырали презентовал Назарбаеву ряд книг и произведений, посвященных истории тюркского мира и развитию независимого Казахстана.