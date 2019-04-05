Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Почти $159 млрд составил объем внешнего долга Казахстана по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

«По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг Республики Казахстан составил $158,8 млрд или 93,1% к ВВП (улучшение с начала года на 9,5 процентных пунктов)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнил финансовый регулятор, в структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,6%), внешний долг «Других секторов» перед несвязанными кредиторами занимает 25%, государственный внешний долг (правительство и Нацбанк) – 7,8%, внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана») – 3,6%.

«За IV квартал 2018 года внешний долг страны сократился на $2,5 млрд за счет снижения задолженности небанковского сектора экономики. Государственный внешний долг вырос на $899,1 млн за счет выпуска двух траншей 5-и и 10-и летних суверенных еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро», — проинформировал финрегулятор.

Отмечается, что внешние обязательства «Банков» за квартал не изменились, так как сокращение объема еврооблигаций на руках у нерезидентов было нивелировано ростом их депозитов в казахстанских банках.

«Внешний долг «Других секторов» перед не аффилированными кредиторами уменьшился на $1,6 млрд, в основном, за счет погашения займов, в том числе рефинансирования задолженности предприятий группы ERG (снижение на $963 млн), досрочного погашения займов АО «НК «КазМунайГаз» перед ПАО «Сбербанк России» ($371 млн) и АО «Казтемиртранс» перед ЕБРР ($21 млрд)», — добавили в Нацбанке.

Межфирменная задолженность сократилась на $1,8 млрд вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций.

«В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 января 2019 года составил $22,8 млрд, сократившись за отчетный период на $1,2 млрд», — отметил финрегулятор.

Чистый внешний долг Казахстана, по данным Нацбанка, составил $47,2 млрд, уменьшившись за IV квартал 2018 года на $560,5 млн.

«При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками», — пояснили в Нацбанке.