Крупные инвестпроекты более чем на Т105 млрд стартуют в Алматы и двух областях в 2019 году

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Астана. 5 апреля. КазТАГ – Крупные инвестиционные проекты более чем на Т105 млрд стартуют в Алматы и двух областях в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Наиболее крупные проекты, которые планируется запустить в 2019 году: строительство завода по производству ферросилиция, ТОО «YDD Corporation» (Карагандинская область), инвестиции – Т30,6 млрд, мощность – 108 тыс. тонн, рабочие места – 300; строительство завода по производству стальных труб большого диаметра 355 до 1420 мм ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» (Алматы), инвестиции – Т33 млрд, мощность – 150 тыс. тонн, рабочие места – 1 200; строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн в год ТОО «Orda Glass ltd» (Кызылорда), инвестиции – Т42,1 млрд, рабочие места – 150», — сообщили в МИИР в пятницу.

В ведомстве уточнили, что согласно целевым индикаторам государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР), объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности по итогам 2018 года составил $15,7 млрд, превысив уровень 2015 года на 11,9%. Производительность труда обрабатывающей промышленности по полному кругу предприятий за январь-сентябрь 2018 года составила $23,5 тыс. на человека, увеличившись на 0,7% к аналогичному периоду 2015 года.

«Доля обрабатывающей промышленности в ВВП за последние четыре года (2015-2018 годы) выросла с 10,1% до 11,6%. Рост обеспечен за счет средне- и высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности», — проинформировал заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Чингиз Ахметов.

В целом, как уточнили в МИИР, в 2019 году в рамках карты индустриализации планируется запуск 120 проектов на сумму более Т1,1 трлн с созданием порядка 20 тыс. постоянных рабочих мест.

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