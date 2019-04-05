Росатомный выбор Казахстана 05.04.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 143 0 Пётр Своик: Россия признала невыбранного Токаева, Токаев признал АЭС Похожие материалы: По основным международным вопросам позиции Казахстана и России являются идентичными – Токаев Парламент одобрил поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана «Все в Казахстане и вокруг него ломают голову, куда может привести цепочка изменений, начатая 19 марта первым президентом Казахстана Назарбаевым». «Игнорирование проблем села несет угрозу национальной безопасности!». «Художники Казахстана бьют тревогу» Токаев стал президентом Казахстана Токаев предложил переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан