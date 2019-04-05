Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,2, а продажи – Т379,8.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т378,5, а продают по Т380.

В Шымкенте $1 в среднем покупают в обменниках по Т377,3, а продают по Т380,3.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на пятницу, составляет Т379,29.