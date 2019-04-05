Астана. 5 апреля. КазТАГ – Лишь на юго-западе Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на северо-востоке и юге местами сильный дождь. Лишь на юго-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке гроза, возможен град, на севере – гололед», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +5+7.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +18+20.

В Шымкенте днем гроза, ночью облачно, ветер 2-10 метров в секунду. Днем +18+20, ночью +11+13.

В Акмолинской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью дождь со снегом, местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем тоже местами дождь с небольшим снегом, ночью дождь со снегом местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Павлодарской области дождь с небольшим снегом, местами дождь усилится, местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью +1+6.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Мангистауской области местами тоже ожидается туман. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Костанайской области местами небольшой дождь со снегом, ночью местами дождь усилится, местами ожидается туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Карагандинской области местами дождь, местами ожидается туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью +2+7.

В Атырауской области днем местами дождь, ночью местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Туркестанской области местами ожидается гроза, туман, днем возможен град, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью -9-14.

В Жамбылской области местами ожидается гроза, туман, днем возможен град. Днем +16+21, ночью +8+13.

В Алматинской области днем местами дождь, гроза, ночью местами дождь, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем местами- гроза. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Актюбинской области ночью местами небольшой дождь. Днем +7+12, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет продолжаться волна весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона и дождей ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.