Необходимость сохранения памятников ВОВ обсудят главы МИД стран СНГ на заседании в Москве

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Необходимость сохранения памятников Великой Отечественной войны (ВОВ) обсудят главы МИД стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на заседании в Москве, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«5 апреля в Москве пройдет очередное заседание совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. (…) Для рассмотрения на заседании СМИД в широком формате предлагаются вопросы, касающиеся необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны (ожидается, что министры иностранных дел подпишут соответствующее обращение) и координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в узком формате предполагается традиционный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате содружества.

Кроме того, министры обсудят проект заявления глав государств-участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны и вопросы активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ.

«Остальные документы предлагается подписать без обсуждения. Они полностью согласованы и касаются углубления взаимодействия стран содружества в сфере культуры, образования и борьбы с преступностью», — следует из сообщения.

Отмечается, что проект повестки дня заседания СМИД сформирован на заседании совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах содружества в январе и одобрен председателем СМИД, заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В него включено 10 вопросов.