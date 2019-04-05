Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Логистический центр планируют построить в России на границе с Казахстаном, сообщает «Регион 64».

«Руководству Озинского района Саратовской области совместно с корпорацией развития необходимо заняться поиском инвесторов для создания транспортно-логистического центра», — заявил на заседании по обсуждению стратегии развития российского региона губернатор области Валерий Радаев.

По его словам, трассу, связывающую районный центр с региональным, передали на федеральный уровень, и это позволит улучшить сообщение.

«В этом году ожидается капитальный ремонт участка в Озинском районе. Уже завершаются проектные работы, идет подготовка к конкурсным процедурам по отбору подрядчика», — сказал он.

Радаев отметил наличие международного пункта пропуска в Озинском районе.

«Здесь есть все возможности для создания крупного транспортно-логистического центра. В свое время с таким проектом заявлялся инвестор. Однако в практическое русло проект так и не вышел. Но сама идея достойна того, чтобы ее воплотить», — сказал Радаев.