Непонимание атмосферных процессов приводит к ошибочным высказываниям главы КЧС относительно прогнозов «Казгидромета»

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Непонимание атмосферных процессов приводит к ошибочным высказываниям председателя комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД РК Владимира Беккера относительно прогнозов «Казгидромета», заявляют в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«Непонимание атмосферных процессов, сложной специфики разработки прогнозов погоды приводит к ошибочным высказываниям председателя КЧС МВД РК Владимира Беккера относительно прогнозов «Казгидромета» (…) Высказывания Беккера по вопросам деятельности «Казгидромета» некорректны», — говорится в пресс-релизе РГП, распространенном в пятницу.

В частности, по вопросам гидрологического прогнозирования в РГП говорят, что в настоящий момент специалистами разработана и применена новая система гидрологического прогнозирования: каждую неделю разрабатываются гидрологические прогнозы с использованием цифровых моделей рельефов бассейнов рек, по которым определяется основной показатель – динамика изменения объемов влагозапасов в млн м3.

«Ранее в течение 40 лет составлялся один сезонный гидрологический прогноз за 2-3 месяца до начала периода паводка/половодья, погрешность которого составляла 200-300%. С применением новой системы погрешность гидрологических прогнозов в 2018 году составила 9-10%», — подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Относительно синоптических прогнозов в «Казгидромете» признают, что месячные прогнозы имеют низкую оправдываемость, но это связано с тем, что в столь долгосрочном периоде «невозможно определить время, место и период возникновение циклонов».

«Период существования циклона, в значительной степени определяющий неустойчивую погоду (сильные осадки, ветер, резкий перепад температур и др.) составляет до 7 дней (…) В Кокшетау 31 марта, согласно прогнозу «Казгидромет», выпали умеренные смешанные осадки (дождь, снег) до 4 мм, а не 15 см. Осадки не могут выпадать в одном месте, а выпадают по траектории смещения циклонов (…). Прогнозы на 1, 3 и 7 дней в гидрометцентре «Казгидромет» имеют хорошую оправдываемость (96% — 91% соответственно)», — добавляют синоптики.

Отдельно в пресс-службе «Казгидромета» отмечают, что по технической оснащенности наблюдательной сети «Казгидромет» находится на уровне 50-х годов прошлого века, программа модернизации рассчитана на период 2018-2022 годы.

«С 2018 года до 4 апреля 2019 года во время деловых встреч Беккером не было высказано недовольство прогнозами «Казгидромета». Приглашаем руководство КЧС в «Казгидромет» для ознакомления со спецификой работы по гидрологическому прогнозированию и прогнозированию погоды», — резюмируют в прогнозном ведомстве.

Напомним, 4 апреля 2019 года председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер в ходе брифинга назвал прогнозы «Казгидромета» размытыми и неточными. В частности, он был недоволен тем, что синоптики не могут дать точную информацию, что отражается на общей картине паводков. К примеру, непредвиденные осадки, по словам Беккера, сыграли свою роль в подтоплении Кокшетау, где 2 апреля затопило 5 домов и 15 придворовых участков.

«Специалисты «Казгидромета» работают по устаревшей методике, когда по всему миру процесс уже полностью автоматизирован», — подчеркнул глава КЧС.