Пищевые цепочки Каспийского моря очень уязвимые 05.04.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 78 0 Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик о биологических ресурсах Каспия Похожие материалы: Ущерб от гибели рыбы осетровых пород в Атырауской области назвали в одном из предприятий Пять несанкционированных источников сброса в Урал обнаружила комиссия Узбекистан и ЕС начали сотрудничество в борьбе с последствиями высыхания Аральского моря Токаев о трехъязычии: Это очень сложный и важный вопрос Каладу с более 400 кг рыбы осетровых пород обнаружили морские пограничники на Каспии