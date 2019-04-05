Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Под расширением мандата Нацбанка подразумевается большая его вовлеченность в процесс обеспечения экономического роста, считает директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Павел Афанасьев.

«Под расширением мандата центрального банка подразумевается большая вовлеченность Нацбанка в процесс обеспечения экономического роста. Ключевой задачей любого центрального банка является обеспечение стабильности цен, что само по себе способствует экономической стабильности», — прокомментировал Афанасьев для КазТАГ сообщение о том, что Нацбанк РК в рамках соглашения с кабмином попросит законодательно расширить свой мандат.

Центральные банки развитых стран, продолжил эксперт, зачастую отвечают не только за инфляцию, но и за такие краеугольные параметры как экономический рост, уровень цен.

«Однако более широкий мандат (в случае с Нацбанком РК – КазТАГ) подразумевает усиление координации между центральным банком и правительством, монетарной и фискальной политикой», — полагает собеседник агентства.

Подписанное недавно соглашение, дополнил Афанасьев, в одиннадцати задачах аккумулирует как задачи, так и принципы, которых ведомства должны придерживаться в своих действиях.

«Дальше уже дело за «комплаенсом» и реализацией», — отметил эксперт.

Необходимо отметить, заметил спикер, что указанное соглашение является принципиально новым документом, координирующим действия между Нацбанком и правительством.

«Документ затрагивает основные направления работы ведомств, ставя во главе угла повышение благосостояния и уровня жизни населения. Важно то, что он содержит очень здоровые принципы, такие как, например, не использование необеспеченной денежной эмиссии для финансирования экономики, более качественная работа с активами Национального фонда, затрагивающая как накопление, так и конвертацию для обеспечения предложения иностранной валюты на рынке, развитие альтернативных источников финансирования экономики, в том числе параллельное функционирование фондовых бирж, а также ряд других задач, способствующих устранению хронических проблем в экономике», — заключил Афанасьев.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана в рамках соглашения с правительством о координации мер по макроэкономической политике на 2019 год попросит законодательно расширить свой мандат.

«Национальный банк Казахстана выйдет с соответствующим предложением в правительство по внесению законодательных изменений, в том числе предусматривающих расширение мандата Национального банка», — сообщил на заседании правительства в прошлый вторник, 26 марта, председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Комплаенс (англ. compliance – согласие, соответствие; происходит от глагола to comply – исполнять) – буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием.