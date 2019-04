Окажется ли Венесуэла тем местом, где Трамп, который, как зачастую казалось, готов мириться с самыми дерзкими провокациями Путина, наконец-то проведет свою собственную «красную линию»?

Газета New York Times опубликовала переданную из Вашингтона аналитическую статью эксперта по национальной безопасности Дэвида И.Сэнджера под названием «Trump, Putin and a Possible ‘Red-Line Moment’ in Venezuela» — «Трамп, Путин и возможное наступление «момента красной линии» в Венесуэле».

В ней говорится так: «В ходе своей президентской избирательной кампании Дональд Трамп часто пенял на то, как президент Барак Обама, проводя «красные линии», не обеспечивал их соблюдение, и на то, как ослабленная Америка позволяет России беспрепятственно входить в Сирию, чего, по его словам, не произошло бы, если российский лидер считался бы с американским президентом.

Сейчас в Венесуэле для президента Трампа наступает момент истины, связанный с его собственной «красной линией» — и опять-таки с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе администрация Трампа ужесточила риторику, сводящуюся к предостережению России от вмешательства в дела этой страны. Речь в ее заявлении шла о том, что Москва помогает президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сохранять власть и подрывает надежды американских официальных лиц на то, что венесуэльские военные свергнут его.

Соединенные Штаты признают Хуана Гуайдо, лидера оппозиции, законным президентом Венесуэлы.

Российский военный самолет недавно прибыл в Венесуэлу. (Фото: Getty)

В прошлую пятницу Джон Роберт Болтон, советник господина Трампа по национальной безопасности, заявил, что прибытие в страну порядка 100 российских военных «советников» наряду с новыми поставками оружия представляет «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе». Господин Болтон предупредил о том, что ни одна страна не должна входить в Западное полушарие «с намерением начать или расширять военные действия».

Таким образом, похоже, создается режим испытания на крепость: окажется ли Венесуэла тем местом, где господин Трамп, который, как зачастую казалось, готов мириться с самыми дерзкими провокациями господина Путина, наконец-то проведет свою собственную «красную линию»? И если да, то имеется ли у него план по обеспечению ее соблюдения?

Примечательно, что именно господин Болтон, а не сам господин Трамп, сделал заявление, перекликающееся по содержанию с доктриной Монро от 1823 года, когда Соединенные Штаты впервые позволили себе аналогичным образом предостеречь иностранные державы от вмешательства в дела стран Западного полушария.

Однако господин Мадуро закрепляется — несмотря на усиливающиеся экономические санкции против его правительства и признание господина Гуайдо временным президентом страны со стороны США и свыше 50 других государств. И господин Путин вполне может усмотреть в этой ситуации возможность прокрутить «сирийский сценарий» в Венесуэле, придя на помощь еще одному лидеру, который, согласно утверждениям многих американских чиновников, должен уйти, и срывая реализацию региональных задач Вашингтона.

Администрация до сих пор вела себя весьма осторожно в том, что касалось вопроса озвучивания угрозы применения военной силы в Венесуэле. Хотя вновь и вновь говорится о том, что «рассматриваются все варианты», сколько-нибудь серьезных признаков подготовки военной интервенции — которая имеет долгую и печальную историю в Латинской Америке — не наблюдается».

Газета Washington Post опубликовала материал журналиста Джексона Дила под названием «Trump’s intervention in Venezuela has stalled — because Caracas knows he’s bluffing» — «Интервенция Трампа в Венесуэлу застопорилась – так как Каракас знает, что он блефует»

В нем излагается следующее: «Реализация плана по замене Мадуро лидером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, который представлял собой наиболее прорывную внешнеполитическую инициативу администрации Трампа после попытки разоружить Северную Корею, застопорилась.

Камнем преткновения здесь являются не россияне и их показная интервенция. Более важную проблему представляют собой коррупция в среде высокопоставленных военачальников и пагубное влияние тысяч кубинских советников, включенных в систему управления.

Однако наиболее существенным фактором в данном случае может оказаться то, что, в отличие от Берни Сандерса и других самозваных противников американского империализма, венесуэльцы знают, что Трамп блефует. Нет такого американского военного варианта решения венесуэльской проблемы, который бы казался надежным, и очень мала вероятность того, что Трамп действительно попробует пойти таким путем».

