Подъем уровня воды на реках в ВКО, Павлодарской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется в ближайшие дни

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Подъем уровня воды на реках в ВКО, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской областях прогнозируется в ближайшие дни, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6-8 апреля в связи с прогнозом выпадения осадков, местами сильных, в виде дождя в ВКО приведет к интенсивному таянию снега, формированию талого стока, ослаблению ледовых явлений, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек и рискам подтопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6-9 апреля в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, на реке Ертис в пределах Павлодарской области ожидаются ослабление льда, образование заторно-зажорных явлений, подъемы уровней и выхода воды на пойменнные участки рек.

«В связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных 6-7 апреля в Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», — указывается в информации.