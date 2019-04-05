В КГД обещают улучшить ситуацию на границе с Кыргызстаном в ближайшее время

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Проведены встречи с руководством таможенной службы Кыргызстана, поэтому ситуация на границе стабилизируется в ближайшее время, сообщил исполняющий обязанности зампредседателя комитета госдоходов минфина РК Куат Рахимов.

«Мы провели две встречи с руководством таможенной службой Кыргызстана. Договорились, что все контрольные мероприятия будем проводить совместно. Наши опасения в части того, что есть занижение стоимости и вероятность недостоверного декларирования, кыргызская сторона признала. Они проведут работу эту у себя. Есть полное взаимопонимание в этом вопросе. Думаю, что сложившаяся ситуация на границе в ближайшее время стабилизируется», — сообщил Рахимов на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Он напомнил, что с января 2019 года органы госдоходов на границе осуществляют контроль в части экономической безопасности страны совместно с пограничной службой КНБ. В ходе работы возникают вопросы по уплате косвенных налогов.

«Например, товары заявляются транзитом из Кыргызстана в РФ, но по факту они не перемещаются по территории страны, полностью «растворяясь» на рынках наших. Поэтому вопрос взыскания косвенных налогов остается. Другая проблема – транспортные накладные. В накладных указываются одни товары, а по факту совсем другие. То есть занижается количество товара, их стоимость, объем. Помимо этого много вопросов, касающихся заявления самих товаров. У нас есть опасения, что заявляются не те товары, которые перемещаются и потом они в дальнейшем перемещаются на рынке наших коллег по ЕАЭС», — объяснил Рахимов.

В этой связи, по его словам, с 27 марта были усилены контрольные меры на границе с Кыргызстаном.

«С этого периода по 4 апреля было перемещено порядка 1080 транспортных средств, однако 114 машин сразу же развернулись. Они сказали, что отказываются от проведения контрольных мероприятий. То есть признали то, что у нас на сегодня по грузу и товарам идет полное несоответствие», — добавил Рахимов.

Ранее в КГД сообщали, что скопление свыше 140 транспортных средств на границе с Кыргызстаном образовалось из-за нежелания перевозчиков проходить досмотр.

С 27 марта текущего года на пункте пропуска «Карасу» на казахстанско-кыргызской границе осуществлялся досмотр 9 транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства, при этом по всем автотранспортным средствам выявлено недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах.

Также, в связи с проводимым досмотром, 40 автотранспортных средств добровольно вернулись на территорию Кыргызстана для корректировки товаросопроводительных документов.

При этом, в отношении товаров кыргызского производства проводился визуальный осмотр и нарушений не наблюдалось.