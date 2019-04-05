Причиной крушения Boeing Эфиопских авиалиний стал сбой в системе улучшения маневрирования

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Согласно предварительным результатам расследования, причиной крушения Boeing Эфиопских авиалиний стал сбой в системе улучшения характеристик маневрирования (MCAS), заявил генеральный директор компании Boeing Деннис Меленберг.

«Полная информация о том, что произошло в этих двух авариях, будет сообщена государственными органами в окончательных отчетах, но с выпуском предварительного отчета о расследовании авиационного происшествия рейса 302 эфиопской авиакомпании становится очевидным, что в обоих полетах причиной стала система улучшения характеристик маневрирования, известная как MCAS, которая активизировалась в ответ на ошибочную информацию об угле атаки», — говорится в обращении Меленберга, опубликованном на официальном сайте Boeing.

При этом он отметил, что программное обеспечение для самолетов уже было обновлено и в ближайшем будущем будет сертифицировано.

«С момента аварии Lion Air, наши ведущие инженеры и технические специалисты неустанно работали в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации и нашими клиентами над разработкой и внедрением обновления программного обеспечения, которое поможет предотвратить такие аварии, как рейс 610 Lion Air и рейс 302 Эфиопских авиалиний. Мы близки к завершению этой работы и ожидаем получить сертификаты и внедрить обновленное ПО в 737 MAX по всему миру в ближайшие недели», — отмечается в обращении.

По словам Меленберга, пилотам также будут предоставлены дополнительные учебные материалы.

Напомним, 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт потерпел крушение авиалайнер компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Аддис-Абебы в Найроби. По предварительным данным, никто не выжил. Известно, что на борту самолета находились граждане 35 государств, в том числе 19 сотрудников ООН. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму на имя президента Эфиопии Сахле-Ворка Зевде в связи с гибелью 157 человек.

11 марта сообщалось, что всем авиакомпаниям Казахстана, имеющим в своем парке самолеты Boeing, направили директиву в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

12 марта стало известно, что компания Boeing заявила о совершенствовании программного обеспечения 737 MAX с целью повышения безопасности полетов.

В этот же день МИА «КазТАГ» сообщало, что Сингапур, Мексика, Китай и ряд других стран приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

При этом отмечалось, что это уже второе крушение данной модели самолета за последние полгода. Крушение Boeing авиакомпании Lion Air произошло 29 октября 2018 года. Рейс 610 следовал по маршруту Джакарта – Панкалпинанг и упал в Яванское море у побережья Индонезии через 13 минут после взлета. Все 189 человек (178 взрослых и трое детей и 8 членов экипажа), находившиеся на борту, погибли.

Также стало известно о том, что 12 марта полеты указанной модели приостановлены и на территории Евросоюза.

В казахстанской авиакомпании Scat, которая использует Boeing 737 MAX, МИА «КазТАГ» 12 марта заявляли, что самолеты данной модели эксплуатируется в штатном режиме. Однако уже 13 марта о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX сообщили в комитете гражданской авиации мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.