Ситуация на кыргызско-казахстанской границе разрешится сегодня-завтра – премьер-министр КР

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Ситуация на кыргызско-казахстанской границе разрешится сегодня-завтра, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Нас упрекают, что, мол, правительство молчит по поводу ситуации на кыргызско-казахстанской границе. Я уже три раза говорил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Есть вопросы, которые решают, не придавая им огласки, к ним нужно подходить с особой осторожностью. В данное время делегация Кыргызстана находится в Нур-Султане. Вчера они переговорили с премьер-министром Казахстана. Уверен, что сегодня-завтра ситуация разрешится», — сказал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев во время заседания правительства в пятницу.

При этом он подчеркнул, что права Кыргызстана должны соблюдаться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и правительство будет требовать исполнения обязанностей членов стран союза.

Напомним, с 19 марта на КПП кыргызско-казахстанской границы наблюдается скопление большегрузных автомашин, следующих в Казахстан из Кыргызстана. 1 апреля сообщалось, что на кыргызско-казахстанском пункте пропуска Ак-Тилек скопилось около 300 большегрузных фур.

Кыргызстан связывает задержки с усиленным контролем и досмотром со стороны Казахстана. Кыргызская сторона считает данные меры со стороны Казахстана нарушением правил ТС и ЕАЭС и инициировал отзыв министров ЕЭК для консультаций по данному вопросу.

4 апреля стало известно, что глава таможенной службы КР Алмаз Онолбеков вылетел в Нур-Султан для встречи с главой таможенной службы Казахстана по поводу ситуации на кыргызско-казахстанской границе.