Россия выиграла в ВТО спор с Украиной по транзиту грузов в Казахстан и Кыргызстан

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Россия выиграла во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с Украиной по транзиту грузов в Казахстан и Кыргызстан, сообщает ТАСС.

«Панель арбитров пришла к выводу, что на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХI ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле – КазТАГ) от 1994 года», — говорится в решении третейской группы ВТО в пятницу.

При этом в ВТО заявили, что у его арбитров «нет юрисдикции для дальнейшего рассмотрения этого вопроса».

Напомним, 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит через свою территорию украинских грузов в Казахстан и Кыргызстан. Причиной ввода, по заявлению Москвы, является необходимость принять меры, «нивелирующие возникающие для ее экономики риски» в связи с вступлением в силу договора о международной торговле между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Изначально ограничения касались лишь украинских грузов, предназначенных для Казахстана, однако уже через полгода – 1 июля 2016 года требования по ограничениям распространились и на Кыргызстан. С тех пор срок действия ограничений неоднократно продлевался. В последний раз срок был продлен 1 января 2019 года и действует до 1 июля.