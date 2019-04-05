Токаев сменил ответсека минэнерго

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил ответственного секретаря министерства энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Момышев Талгат Амангельдиевич назначен ответственным секретарем министерства энергетики Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

До назначения на новую должность с декабря 2018 года Момышев занимал пост заместителя акима Жамбылской области, а еще раньше в период с 2017 по декабрь 2018 года был государственным инспектором администрации президента. До этого с августа 2014 года по 2017 год занимал пост председателя комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе минэнерго.

«Распоряжением главы государства Сафинов Канатбек Бейсенбекович освобожден от должности ответственного секретаря министерства энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — добавили в Акорде.