Карин и Бабакумаров назначены советниками президента

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Ерлан Карин и Ержан Бабакумаров назначены советниками президента, сообщает пресс-служба главы государства.

«Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен советником президента Республики Казахстан – заведующим центром анализа и прогнозирования администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщили в Акорде в пятницу.

Бабакумаров был назначен на пост заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента в декабре 2018 года, а до этого с июня 2016 года по декабрь 2018 года он был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра. Еще раньше с октября 2012 года по июнь 2016 года возглавлял службу центральных коммуникаций при президенте.

«Карин Ерлан Тынымбайулы назначен советником президента Республики Казахстан», — добавили в Акорде.

Карин с февраля 2017 года возглавляет АО «РТРК «Қазақстан», до этого с октября 2014 года по февраль 2017 года занимал пост директора Казахстанского института стратегических исследований. Еще раньше с ноября 2008 года по август 2013 года был секретарем партии «Нур Отан».