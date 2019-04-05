Водитель иномарки снес стойку полицейского поста в Алматы

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Водитель автомобиля Toyota снес стойку полицейского поста в Алматы, сообщила официальный представитель городского департамента полиции (ДП) Салтанат Азирбек.

«Данное дорожно-транспортное происшествие имело место минувшей ночью. Водитель автомашины марки Toyota Carina 1985 г.р., следуя по ул. Бухтарминская в сторону международного аэропорта, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стойку стационарного полицейского поста», — сказала Азирбек в пятницу.

В результате ДТП никто не пострадал. По имеющимся данным, водитель иномарки был трезв.

«Обстоятельства будут устанавливаться в ходе разбирательства, к которому приступили сотрудники подразделения административной практики Турксибского района», — добавила Азирбек.