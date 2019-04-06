Арест и экстрадиция Ассанжа могут обернуться серьезными нарушениями прав человека – ООН

Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Арест и экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могу обернуться серьезными нарушениями прав человека, сообщает пресс-служба ООН.

«Как я понимаю, если Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора, он, вероятно, будет арестован британскими властями и экстрадирован в США.Такое развитие событий может обернуться серьезными нарушениями прав человека, в том числе права на справедливое правосудие», — сказал в субботу специальный докладчик ООН против пыток Нильс Мельцер.

ООН призвала правительство Эквадора воздержаться от выдворения Ассанжа из своего посольства в Лондоне и не лишать его политического убежища до тех пор, пока не будет гарантирована полная защита его прав.

«Если по тем или иным причинам Ассанж окажется под британской юрисдикцией, я призываю правительство Великобритании воздержаться от его высылки из страны, его возвращения или экстрадиции в США или в любую другую страну, до тех пор, пока его право на убежище не будет определено в ходе беспристрастного процесса», — подчеркнул спецдокладчик ООН.

Он опасается, что «Ассанж может оказаться в чрезвычайно тяжелом положении». Отмечается, что сейчас у основателя WikiLeaks серьезные проблемы со здоровьем. В этой связи Мельцер призвал власти Эквадора в той мере, в какой это возможно при нынешних обстоятельствах, не лишать находящегося в их посольстве в Лондоне Ассанжа «адекватных условий жизни и доступа к соответствующему медицинскому обслуживанию».

«В настоящее время эксперт ООН по пыткам готовит официальные просьбы к правительствам Эквадора и Великобритании о возможности встретиться с Ассанжем. Он также планирует провести обсуждения с представителями США и напомнить им о всеобщем и абсолютном запрете пыток и других жестоких видов обращения с подозреваемыми», — сообщили в ООН.

Напомним, 19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента США.

В Швеции основатель WikiLeaks обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 октября 2018 года адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.

16 ноября стало известно, что минюст США готов предъявить Ассанжу официальные обвинения.